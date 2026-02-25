BRINDISI - La città di Brindisi partecipa alla prima giornata nazionale della "Scuola per abitare", l'iniziativa promossa dall'associazione La Scatola di Latta che domenica 1° marzo coinvolgerà città e comunità di tutta Italia, con eventi gratuiti dedicati all'abitare come pratica civica e culturale. L'appuntamento brindisino prevede un walkscape urbano intitolato "Facciamo pace", in programma dalle 10:00 alle 12:00 nel centro storico, guidato dalla storica dell'arte Giovanna Maria Bozzi. La prima giornata nazionale della "Scuola per abitare" si configura come una rassegna diffusa che attraversa l'intero territorio nazionale, coinvolgendo simultaneamente diverse città e comunità locali. L'iniziativa brindisina propone un percorso inedito attraverso i luoghi e i monumenti della città, trasformando il patrimonio culturale in strumento di dialogo sul tema della pace e del superamento dei conflitti. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

Il Comune aderisce alla Giornata Nazionale delle vittime civili delle guerre e dei conflitti nel mondoQuesta mattina il Comune di Savignano sul Rubicone ha partecipato alla Giornata nazionale delle vittime civili delle guerre e dei conflitti nel mondo.

Il segretario modenese della Lega sceglie Vannacci, Golinelli aderisce a Futuro NazionaleLa scorsa settimana a Modena si è tenuto un convegno di Roberto Vannacci, e la partecipazione del segretario modenese della Lega non è stata casuale.

Argomenti discussi: Brindisi aderisce alla Prima Giornata Nazionale della Scuola per Abitare; Brindisi | Domenica 1° Marzo Walkscape Urbano Facciamo pace; Ancora una larga vittoria dell’Appia Rugby Brindisi: Union Santeramo sconfitta 67-21; Totalmente incompatibili: Nuzzo e Di Biase al Verdi di Brindisi.

Brindisi aderisce alla Prima Giornata Nazionale della Scuola per AbitareAnche Brindisi partecipa alla Prima Giornata Nazionale della Scuola per Abitare, rassegna diffusa promossa dall’associazione La Scatola di Latta, che il 1° ... brundisium.net

BRINDISI Due frequenze settimanali fino a ottobre: il nuovo collegamento rafforza turismo e scambi tra Puglia e Romania - facebook.com facebook