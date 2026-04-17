ReNoir Comics pubblica Il mio traditore e Ritorno a Killybegs adattamenti firmati da Pierre Alary dei romanzi di Sorj Chalandon

ReNoir Comics ha pubblicato due nuovi graphic novel intitolati Il mio traditore e Ritorno a Killybegs. Entrambi sono adattamenti realizzati da Pierre Alary di romanzi scritti da Sorj Chalandon. Le storie sono ambientate nell’Irlanda del Nord e descrivono le tensioni tra lealisti e repubblicani. Entrambi i libri sono basati su un dittico di romanzi che hanno ottenuto diversi riconoscimenti.

ReNoir Comics pubblica i graphic novel Il mio traditore e Ritorno a Killybegs, adattamenti firmati da Pierre Alary del pluripremiato dittico di romanzi di Sorj Chalandon, ambientato nell’Irlanda del Nord degli scontri tra lealisti e repubblicani. Sorj Chalandon, come giornalista, ha conosciuto profondamente l’Irlanda del Nord, raccontata attraverso numerosi reportage. Il suo romanzo Il mio traditore nasce dalla sua biografia: lui stesso si trasfigura in Antoine, liutaio parigino, innamorato dell’Irlanda. Affascinato dalla sua cultura, dai suoi paesaggi e dal calore della gente, il giovane francese incontra Jim e Cathy, che diventano suoi cari amici.🔗 Leggi su Nerdpool.it © Nerdpool.it - ReNoir Comics pubblica Il mio traditore e Ritorno a Killybegs, adattamenti firmati da Pierre Alary dei romanzi di Sorj Chalandon Notizie correlate Leggi anche: Immerso nel mondo, senza protezioni. Sorj Chalandon: il privato è politico Accadde oggi: 25 febbraio, nasce l’artista Pierre-Auguste RenoirOggi si ricorda la nascita di uno dei più grandi pittori di sempre, Pierre-Auguste Renoir, avvenuta il 25 febbraio 1841 a Limoges, e morto il 3... Tutti gli aggiornamenti Argomenti più discussi: ReNoir Comics pubblica Il mio traditore e Ritorno a Killybegs; ReNoir Comics – Sorj Chalandon come non l’avete mai visto; Oltre la paura! Intervista al team creativo di Tommy the Coward; Due fumetti imperdibili che raccontano perfettamente i conflitti storici dell’Irlanda. ReNoir Comics pubblica Il mio traditore e Ritorno a KillybegsArrivano in Italia gli adattamenti a fumetti di Pierre Alary del dittico di romanzi di Sorj Chalandon, ambientato nell’Irlanda del Nord degli scontri tra lealis ... lospaziobianco.it FUMETTI - www.afnews.info segnala: ReNoir Comics pubblica “Il mio traditore” e “Ritorno a Killybegs” - Lo Spazio Bianco https://www.lospaziobianco.it/wp-content/uploads/2026/04/Il_Mio_Traditore_Ritorno-a-Killybegs_thumb.jpg --- SEGUI e CONDIVIDI https - facebook.com facebook Le novità ReNoir Comics in libreria #Notizie #ReNoirComics lospaziobianco.it/le-novita-reno… x.com