Accadde oggi | 25 febbraio nasce l’artista Pierre-Auguste Renoir

Oggi si ricorda la nascita di uno dei più grandi pittori di sempre, Pierre-Auguste Renoir, avvenuta il 25 febbraio 1841 a Limoges, e morto il 3 dicembre 1919. Artista prolifico, ha eseguito oltre mille dipinti dallo stile caldo e sensuale, che ha permesso alle sue opere di essere tra quelle più note e frequentemente riprodotte nella storia dell’arte, da cui scaturiscono gioia di vivere e felicità di godere della vita.Già a quattordici anni, dimostrò interesse per l’arte, e per tale motivo fu indirizzato dal padre alla decorazione della porcellana, campo nel quale riuscì benissimo. Nel 1862 fu ammesso all’Ecole des Beaux-Arts, ove conobbe Alfred Sisley, Frédéric Bazille e Claude Monet, con i quali iniziò presto a recarsi a Fontainebleau per dipingere en plein air. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com

Pierre - Auguste Renoir Gli ombrelli 1881 - 1886 Olio su tela 180 × 115 cm Londra, National Gallery - facebook.com facebook

Pierre Auguste Renoir. Gabrielle e il figlio dell'artista Jean x.com