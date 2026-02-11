Renault Twingo E-Tech Electric sotto i 20.000€ | da oggi ordinabile l’elettrica più economica della L

Renault ha aperto oggi gli ordini per la nuova Twingo E-Tech Electric Evolution, la versione più economica della city car elettrica francese. Con un prezzo di partenza di poco meno di 20.000 euro, questa versione punta a conquistare chi cerca un’auto elettrica compatta e accessibile. La Twingo, che si può già prenotare, si rivolge a chi vuole passare all’elettrico senza spendere troppo, offrendo un’alternativa concreta nel segmento delle city car.

Renault apre oggi, 11 febbraio 2026, gli ordini per la nuova Twingo E-Tech Electric Evolution, la versione più accessibile della city car elettrica francese, con un prezzo di partenza di 19.500 euro. L’auto, che punta a rendere la mobilità a zero emissioni più diffusa in Italia, offre un’autonomia fino a 263 km (ciclo WLTP) e si distingue per l’utilizzo di una batteria LFP (Litio-Ferro-Fosfato) che riduce l’impiego di cobalto e nichel. L’obiettivo di Renault è ridurre del 60% l’impronta carbonica rispetto ai modelli a combustione della stessa categoria. La notizia, che segna un punto di svolta nel mercato delle auto elettriche, arriva in un momento in cui la domanda di veicoli a batteria è in crescita, ma il costo rimane una barriera significativa per molti potenziali acquirenti.🔗 Leggi su Ameve.eu

Approfondimenti su Renault Twingo

Renault 4 torna in versione elettrica, ma questa volta promette anche più spazio e tecnologia.

Renault Twingo Elettrica a MENO DI 20.000€ (senza incentivi!)

Ultime notizie su Renault Twingo

