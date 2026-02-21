Renault Captur 1.8 E-Tech Full Hybrid da 160 Cv | pregi e difetti
Renault ha lanciato la Captur 1.8 E-Tech Full Hybrid da 160 CV, dopo aver ascoltato le richieste degli automobilisti. La nuova versione si distingue per un design aggiornato e un abitacolo spazioso, ideale per le famiglie. I consumi ridotti e il prezzo competitivo attirano chi cerca un'auto versatile. Tuttavia, alcuni utenti segnalano una risposta del motore meno pronta rispetto ad altri modelli ibridi. La vettura si può già trovare nelle concessionarie.
La Renault Captur è ormai una delle vetture più importanti del marchio francese. Di recente la casa della Losanga ha optato per un restyling della seconda generazione del suo crossover compatto, che ha ora un aspetto più moderno e audace. Con il muso del tutto ridisegnato, segue il nuovo linguaggio stilistico del marchio, già visto su Scenic E-Tech e Rafale. Tolta dal mercato la variante ibrida plug-in, al top della gamma rimane la versione full hybrid con il nuovo motore aspirato da 1.8 litri. Proprio questa, la Renault Captur 1.8 E-Tech Full Hybrid da 160 Cv è stata oggetto di una prova della redazione di Gazzetta Motori.🔗 Leggi su Gazzetta.it
