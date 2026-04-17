Relax sabotato | il piccolo cane che distrugge il libro in spiaggia

Durante una giornata in spiaggia, un piccolo cane di nome Ollie ha interrotto una sessione di lettura distruggendo un libro. Il cane, noto per il suo carattere vivace, si è comportato in modo imprevedibile, rovesciando e mordendo le pagine mentre il proprietario cercava di godersi un momento di relax. La scena ha attirato l’attenzione dei presenti, che hanno assistito alla distruzione del volume sotto gli occhi di tutti.

Un momento di quiete sulla spiaggia si è trasformato in una scena comica quando Ollie, un piccolo cane dal carattere vivace, ha deciso di sabotare la sessione di lettura del suo proprietario. L’episodio, documentato attraverso un video condiviso dall’account @ollieandbinky, mostra come le intenzioni di relax di un uomo siano naufragate tra sabbia e giochi improvvisati dell’animale. L’invasione della sabbia sul libro aperto. La scena si svolge su un litorale soleggiato, dove il suono delle onde fa da sottofondo a un set composto da un asciugamano blu e un volume aperto. Quello che doveva essere un tranquillo pomeriggio di svago si trasforma...🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Relax sabotato: il piccolo cane che distrugge il libro in spiaggia Notizie correlate Spiaggia deserta, multa salata: il cane senza guinzaglio che fa polemicaUna sanzione amministrativa di 112,35 euro ha colpito una professionista legale milanese mentre si trovava sulla costa adriatica, nella zona di... Bambino di 7 anni azzannato da un rottweiler in strada, dopo l'aggressione il padrone scappa con il cane: il piccolo è graveMESTRE - Stava passeggiando con la sua famiglia quando quel cane è sfuggito al controllo del suo padrone e l'ha azzannato a un braccio.