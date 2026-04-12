Spiaggia deserta multa salata | il cane senza guinzaglio che fa polemica

Una donna professionista legale di Milano è stata multata con una sanzione di 112,35 euro mentre si trovava sulla spiaggia adriatica di Levante. La sanzione è stata comminata a causa del suo cane, che si trovava senza guinzaglio. La presenza di un cane senza guinzaglio sulla spiaggia ha generato polemiche e ha portato al pagamento della multa.

Una sanzione amministrativa di 112,35 euro ha colpito una professionista legale milanese mentre si trovava sulla costa adriatica, nella zona di Levante. Il verbale è stato emesso dalla polizia locale durante una mattina di marzo presso l’area dove sfocia il torrente Genica, a causa della presenza della sua cagnolina, un esemplare di Bracco ungherese, lasciato sulla battigia. L’episodio, avvenuto in un momento di totale assenza di altri bagnanti, ha l’intervento immediato di due agenti in borghese che hanno notato la femmina di cane senza guinzaglio. La proprietaria, Molaschi, ha descritto la spiaggia come completamente deserta, motivazione che l’aveva portata a sciogliere il collare dell’animale per un brevissimo lasso di tempo.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Spiaggia deserta, multa salata: il cane senza guinzaglio che fa polemica Cremona, vede la polizia e fa inversione in tangenziale. Multa salata per un automobilistaCremona, 3 febbraio 2026 – Vede un posto di blocco della polizia e pensa bene di fare inversione. Leggi anche: Cane libero in spiaggia, la protesta di Barbara: “Maxi multa per pochi minuti. Bastava un po’ di buon senso”