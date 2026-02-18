I Bronzi di Riace tra storia e leggenda presentazione del libro di Giulio Cesare Papandrea a Palazzo Moroni
Giovedì 26 febbraio 2026, alle ore 17.30, presso la Sala Anziani a Palazzo Moroni (via VIII Febbraio 2, Padova), si terrà la presentazione del volume I Bronzi di Riace tra storia e leggenda di Giulio Cesare Papandrea. Il volume propone una nuova e originale ipotesi sull’origine, la collocazione e la funzione dei Bronzi di Riace, offrendo un contributo che ha suscitato un vivace dibattito tra studiosi di archeologia, antropologia e storia dell’arte. Attraverso una lettura antropologica del celebre ritrovamento, l’autore ripercorre l’eredità della Magna Grecia in Italia meridionale, analizzando usanze, liturgie e cerimonie arcaiche che conservano simboli e tradizioni millenarie.🔗 Leggi su Padovaoggi.it
I bronzi di Riace, l'archeomafia ed il mistero in fondo al mare: perchè le nuove ricerche potrebbero cambiare la storiaLe recenti indagini sui Bronzi di Riace, condotte nelle acque di Brucoli, potrebbero rivoluzionare la nostra comprensione di un ritrovamento storico e delle sue implicazioni.
