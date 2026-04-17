RED ZONE Rai 4 ore 21.20. Con Mark Wahlberg, John Malkovich e Terry Kinney. Regia di Peter Berg. Produzione USA 2018. Durata: 1 ora e 34 minuti LA TRAMA In Indonesia la CIA deve trasferire un informatore dall'ambasciata americana all'aeroporto. Sono solo ventidue chilometri, ma saranno l'inferno per l'agente di scorta e per lo scortato. PERCHÈ VEDERLO Perché questi film di caccia all'uomo gli americani li sanno sempre fare come nessun altro. La storia è raccontata in tempo reale. Per novanta minuti non c'è tregua per l'agente Mark Wahlberg. E per fortuna non c'è per lo spettatore.🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - "Red zone", film di caccia all'uomo che gli americani fanno come nessun altro

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Temi più discussi: RAI 4 - Quotidiano Nazionale; 'Parallel Tales': Lucky Red coproduce il nuovo film di Farhadi; La fidanzata (bellissima) che tutti avremmo voluto avere: con chi sta; Red Zone - 22 miglia di fuoco su Rai 4 - Guida TV.

Azione stasera su Rai 4 con Red Zone – 22 miglia di fuoco: la trama del filmIl film action-thriller Red Zone – 22 miglia di fuoco (2018), diretto da Peter Berg e interpretato da Mark Wahlberg, viene trasmesso stasera su Rai 4: la trama. corrierenazionale.it

Lo sconvolgente cliffhanger nel finale di Red Zone - 22 miglia di fuoco: ecco come finisce l'action-thriller di Peter BergRed Zone - 22 miglia di fuoco, diretto da Peter Berg, racconta di una squadra della CIA che deve mettere in salvo e scortare un informatore fino all'aeroporto situato a 22 miglia di distanza. comingsoon.it

Alle 21.20 "Red Zone - 22 miglia di fuoco" di Peter Berg con Mark Wahlberg, Lauren Cohan, Iko Uwais, John Malkovich | L'agente della CIA James Silva, e il suo team di eroici agenti scelti, si trova a Giacarta per scortare un poliziotto locale che si è consegnato - facebook.com facebook