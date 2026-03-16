Un drone iraniano ha colpito una base italiana in Kuwait, causando la distruzione di un velivolo senza provocare feriti. Il ministro degli Esteri ha dichiarato che gli italiani sono “sotto tiro” perché condividono la stessa posizione delle forze americane, che sarebbero i veri obiettivi dell’attacco. La situazione si è svolta senza incidenti tra i militari presenti.

L'attacco dell'Iran alla base italiana in Kuwait ha distrutto un velivolo ma non ha lasciato feriti. Per il ministro degli Esteri Antonio Tajani i soldati italiani sono "sotto tiro" perché collocati nelle stesse basi degli americani, i veri obiettivi. Intanto domani il ministro incontrerà il segretario generale della Nato Mark Rutte e parteciperà alla riunione del Consiglio Affari Esteri dell'Unione Europea. Da parte sua, Israele ha annunciato di non voler fermare l'offensiva contro l'Iran e di essere pronto a combattere per altre settimane Nuovi attacchi abasi militari in Medio Orienteda parte dell’Iran. La base diAli Al Salemsoprannominata da molti militari “The Rock“, inKuwait, questa mattina è statacolpita da un drone lanciato da Teheran. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Iran, drone su base italiana in Kuwait, nessun ferito, Tajani: ‘Non si punta agli italiani, gli americani sono gli obiettivi’

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