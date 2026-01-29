La première del nuovo film di Emerald Fennell si è svolta martedì al TCL Chinese Theatre di Los Angeles. Tra i protagonisti sul red carpet, Jacob Elordi e Margot Robbie sono arrivati insieme, lasciando intendere un certo feeling tra i due. La serata ha visto anche la presenza di star come Charli XCX e Cara Delevigne, tra applausi e fotografi pronti a immortalare ogni momento. La coppia ha deciso di togliere dal film i personaggi di Catherine e Heathcliff, portando invece sul tappeto rosso un’immagine più giovane e fresca.

In precedenza, Emerald Fennell aveva tenuto a specificare che il titolo “Wuthering Heights” è stato presentato tra virgolette, proprio perché lei per prima ha deciso di prendere diverse libertà rispetto all'originale: «Non si può adattare un libro così denso, complicato e difficile come questo» ha spiegato la regista, per poi aggiungere «Non posso dire che sto realizzando Cime Tempestose. Non è possibile. Quello che posso dire è che ne sto realizzando una versione». Nell'adattamento in uscita in Italia il 12 febbraio, Catherine e Heathcliff vivono infatti una storia d'amore carnale, che Elordi e Robbie hanno accettato di far rivivere al pubblico anche durante le apparizioni ufficiali. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Jacob Elordi e Margot Robbie fanno uscire Cime Tempestose dal film e lo portano sul red carpet

Approfondimenti su Cime Tempestose

È quasi arrivato il giorno dell’uscita di “Cime Tempestose”, il nuovo film con Margot Robbie e Jacob Elordi.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Cime Tempestose

Argomenti discussi: Jacob Elordi confessa: Ossessionato da Margot Robbie sul set; Cime tempestose, Margot Robbie: Sono diventata 'dipendente' da Jacob Elordi; Cime Tempestose, Elordi e Robbie: Abbiamo vissuto il loro amore; Margot Robbie parla delle scene d'amore con Jacob Elordi in Cime Tempestose: MI faceva tremare le ginocchia.

Margot Robbie e Jacob Elordi si tengono per mano alla première di Cime TempestoseIl 28 gennaio si è tenuta presso il TCL Chinese Theatre di Los Angeles l'anteprima del nuovo film di Emerald Fennell, con un red carpet ricco di ospiti, da Charli XCX a Cara Delevigne, e ovviamente i ... vanityfair.it

Margot Robbie, l'intesa speciale con Jacob Elordi: «È un'ossessione reciproca». E spuntano gli anelli con una scritta segretaLa chimica tra Jacob Elordi e Margot Robbie è soltanto frutto di un'eccellente recitazione? Ad aver insinuato il dubbio e ad aver trovato ... msn.com

Margot Robbie e Jacob Elordi: un legame speciale sul set di Cime Tempestose La chimica tra Margot Robbie e Jacob Elordi va oltre la recitazione. I due protagonisti del nuovo film "Cime Tempestose", diretto da Emerald Fennell e in arrivo a San Valentino, r - facebook.com facebook

Margot Robbie e Jacob Elordi alla premiere mondiale di “Cime Tempestose”. x.com