Durante la gara 'Ultra Conero' a Porto Recanati, un’atleta ha stabilito un nuovo record nazionale sui 50 chilometri, completando la prova in tre ore e ventiquattro minuti. La competizione ha attirato l’attenzione degli appassionati di atletica, con i partecipanti che hanno dato il massimo lungo il percorso. La prestazione rappresenta un risultato significativo nel panorama delle corse ultra maratona.

Federica Moroni è la donna dei record. È stato durante la competizione podistica ‘Ultra Conero’ a Porto Recanati che l’atleta della ‘Rimini Nord Santarcangelo’, con un tempo di tre ore e ventiquattro minuti, ha conquistato il record nazionale femminile sui 50km. La gara di sabato scorso, valida per il campionato italiano, ha anche permesso alla corritrice di portare a casa il suo quinto titolo in questa distanza. "È stato come nel 2024 – così la podista riminese –, quando ho fatto il record italiano di 100 km, era la stessa situazione, c’erano sempre 10 secondi di differenza con quello precedente". Ripendando alla giorna, Moroni non ha dubbi: "Molto ventosa. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Atletica. Moroni, che impresa al Conero. Firma il record sui 50 chilometri

