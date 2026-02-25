Impresa Epica al Conero! Moroni è Regina italiana della 50Km “cum RECORD”; Ceccolini la vice.

Asia Tavernini si racconta: 1.92, titolo italiano e sogno Europei Sprint Zone Due donne. 50 chilometri. Un Campionato Italiano. Al Conero 2026 si è scritta una pagina importante dell’ultradistanza italiana: Federica Moroni campionessa italiana???? Sara Ceccolini vice campionessa. In questa puntata di Run2U #7 (2026) entriamo dentro la gara, dentro la fatica, dentro la testa di chi corre oltre il limite. Strategia. Crisi. Emozioni. E quel momento in cui capisci che ce la puoi fare. Nella puntata N°7 del 2026 di Run2U ospitiamo due protagoniste assolute del Campionato Italiano 50KM 2026 al Conero:?? Federica Moroni, nuova Campionessa Italiana 50 km?? Sara Ceccolini, Vice Campionessa Italiana Una gara durissima, tecnica e mentale, che ha consacrato due atlete simbolo del movimento endurance romagnolo e nazionale. 🔗 Leggi su Oasport.it

