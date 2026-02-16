Lindsey Vonn lascia l' ospedale Ca? Foncello e torna in Colorado | ha donato ai bambini della Pediatria i peluche regalati dai fan

Lindsey Vonn ha lasciato l’ospedale Ca’ Foncello e si è imbarcata per il Colorado, dopo aver ricevuto numerosi peluche dai fan. La campionessa di sci ha deciso di donare i regali ai bambini della Pediatria, portando un sorriso tra i piccoli pazienti. Ieri mattina, è stata caricata su un’ambulanza e accompagnata all’aeroporto di Venezia, pronta a tornare a casa.

TREVISO - Ieri mattina Lindsey Vonn ha lasciato il Ca’ Foncello per tornare negli Usa. In mattinata è stata trasportata in ambulanza all’aeroporto di Venezia. È stata quindi imbarcata su un aereo iniziando il lungo viaggio di ritorno in Colorado, dove risiede e dove continuerà le cure per rimettersi in piedi. Lasciando il reparto di Ortopedia ha voluto salutare tutto il personale che in questi giorni di ricovero l’ha assistita posando anche per qualche foto. Come ultimo gesto ha donato al reparto di Pediatria le decine di peluche arrivati dagli appassionati di ogni parte del mondo per augurarle una pronta guarigione. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

Lindsey Vonn ha annunciato dai suoi social di dover affrontare il quarto intervento chirurgico, dopo la caduta avvenuta durante le Olimpiadi di Milano-Cortina.

