Lindsey Vonn lascia l' ospedale Ca? Foncello e torna in Colorado | ha donato ai bambini della Pediatria i peluche regalati dai fan
Lindsey Vonn ha lasciato l’ospedale Ca’ Foncello e si è imbarcata per il Colorado, dopo aver ricevuto numerosi peluche dai fan. La campionessa di sci ha deciso di donare i regali ai bambini della Pediatria, portando un sorriso tra i piccoli pazienti. Ieri mattina, è stata caricata su un’ambulanza e accompagnata all’aeroporto di Venezia, pronta a tornare a casa.
TREVISO - Ieri mattina Lindsey Vonn ha lasciato il Ca’ Foncello per tornare negli Usa. In mattinata è stata trasportata in ambulanza all’aeroporto di Venezia. È stata quindi imbarcata su un aereo iniziando il lungo viaggio di ritorno in Colorado, dove risiede e dove continuerà le cure per rimettersi in piedi. Lasciando il reparto di Ortopedia ha voluto salutare tutto il personale che in questi giorni di ricovero l’ha assistita posando anche per qualche foto. Come ultimo gesto ha donato al reparto di Pediatria le decine di peluche arrivati dagli appassionati di ogni parte del mondo per augurarle una pronta guarigione. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it
San Donato, i giocatori della SS Arezzo in Pediatria per portare un sorriso ai bambini ricoverati
Il sorriso è il miglior medicinale, specialmente tra le mura di un ospedale.
Lindsey Vonn e il messaggio ai fan dal letto d’ospedale: «Domani il quarto intervento chirurgico, poi torno a casa» – Il video
Lindsey Vonn ha annunciato dai suoi social di dover affrontare il quarto intervento chirurgico, dopo la caduta avvenuta durante le Olimpiadi di Milano-Cortina.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Lindsey Vonn lascia l'ospedale Ca’ Foncello e torna in Colorado: ha donato ai bambini della Pediatria i peluche regalati dai fan; L'impressionante allenamento di Lindsey Vonn con il crociato rotto; TREVISO | LINDSAY VONN LASCIA IL CA’ FONCELLO E TORNA IN COLORADO, PAZIENTE MODELLO; Sci, Lindsey Vonn operata dopo infortunio: Doppia frattura, serviranno vari interventi.
Lindsey Vonn lascia l'ospedale Ca’ Foncello e torna in Colorado: ha donato ai bambini della Pediatria i peluche regalati dai fanIeri mattina Lindsey Vonn ha lasciato il Ca’ Foncello per tornare negli Usa. In mattinata è stata trasportata in ambulanza all’aeroporto di Venezia. È stata ... ilmattino.it
TREVISO | LINDSAY VONN LASCIA IL CA’ FONCELLO E TORNA IN COLORADO, «PAZIENTE MODELLO»15/02/2026 TREVISO – Lindsey Vonn lascia il Ca’ Foncello e torna in Colorado dove subirà altri interventi chirurgici, bello il gesto di lasciare tutti i pupazzi ricevuti ai piccoli pazienti ricoverati ... antennatre.medianordest.it
Il Museo Fiorentina è vicino a Lindsey VONN, grande campionessa e tifosa viola che ha subito un nuovo infortunio oggi durante una discesa nelle Olimpiadi Milano - Cortina 2026. Forza Lindsay riprenditi presto, un grande abbraccio da tutti noi! In bocca al l - facebook.com facebook
A una settimana dal tragico incidente, Lindsey Vonn lascia Treviso e torna a casa, in Colorado. Good luck Lindsey! #LindseyVonn #LucaZaia x.com