A Alatri, un uomo è stato denunciato dopo aver realizzato una strada privata di 150 metri senza le necessarie autorizzazioni. Contestualmente, è stato sequestrato un sentiero realizzato in un bosco privato, anche questo costruito senza permessi, con il responsabile denunciato per reati ambientali e abuso edilizio. Le autorità hanno agito per rimuovere le opere abusive e avviare le procedure legali.

Ad Alatri (Frosinone) è stata scoperta la realizzazione abusiva di una pista all’interno di un’area boscata privata. L’intervento è stato motivato dalla necessità di facilitare il trasporto del legname tagliato, ma l’opera è stata eseguita senza le necessarie autorizzazioni e in violazione di vincoli paesaggistici e idrogeologici. Il sequestro e le indagini: la fonte della notizia Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, nei giorni scorsi i militari del Nucleo Forestale di Frosinone hanno effettuato il sequestro di un tracciato a fondo naturale, lungo circa 150 metri e largo 5 metri, realizzato senza alcun titolo edilizio in una zona boscata privata nel territorio comunale di Alatri.🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Realizza una strada privata lunga 150 metri ad Alatri senza autorizzazioni: denunciato

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