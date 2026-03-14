Lavora su un tetto senza autorizzazioni e protezioni | multato e denunciato assieme al committente

Un uomo è stato multato e denunciato dopo aver lavorato su un tetto senza autorizzazioni e protezioni. L’intervento è avvenuto a Riparbella, dove le forze dell’ordine hanno verificato che l’occupante e il committente stavano eseguendo lavori in modo non autorizzato. Le autorità hanno contestato l’assenza di permessi e dispositivi di sicurezza, intervenendo per fermare le operazioni.

RIPARBELLA – Nell’ambito delle attivita? di controllo del territorio finalizzate alla prevenzione degli infortuni sul lavoro, i militari del Nucleo carabinieri dell’Ispettorato del lavoro (Nil) di Pisa, sono intervenuti in un borgo nel comune di Riparbella, interrompendo una situazione di grave rischio per l’incolumita? di un operatore. Durante un servizio di controllo, i militari hanno individuato un uomo intento a eseguire lavori di manutenzione sul tetto di un’abitazione, a circa dieci metri di altezza, in totale assenza di dispositivi di protezione individuale e collettiva contro le cadute dall’alto. Considerata l’estrema pericolosita? della situazione, che avrebbe potuto degenerare in un infortunio mortale, i carabinieri sono intervenuti tempestivamente coordinando la discesa in sicurezza dell’operaio dal tetto. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it © Corrieretoscano.it - Lavora su un tetto senza autorizzazioni e protezioni: multato e denunciato assieme al committente Articoli correlati Addetto allo spettacolo pirotecnico per il patrono di Grottaglie trovato senza autorizzazioni, denunciatoUn denunciato e di numeroso materiale pirotecnico sequestrato: questo il bilancio di un controllo della Polizia di Stato a Grottaglie, in provincia... Leggi anche: Como, camion carico di rifiuti senza autorizzazioni: sequestrato il veicolo, denunciato l'autista Tutti gli aggiornamenti su Lavora su un tetto senza autorizzazioni... Temi più discussi: Cade da 10 metri mentre lavora su un tetto: operaio muore in un cantiere nel Casertano; Incidente sul lavoro alla Enerblue, operaio precipita dal tetto di un capannone mentre lavora ai lucernai, il 25enne è grave; Sale sul tetto di un capannone per una riparazione, operaio perde l'equilibrio e cade; Bonus amianto 2026, tutti gli incentivi per rimozione e smaltimento. Cade dal tetto di un capannone nel Palermitano, volo da 6 metri: operaio in ospedaleCade dal tetto di un capannone nel Palermitano, operaio ricoverato. Entrato in codice rosso al pronto soccorso del Civico ... quotidianodiragusa.it Candiana, cade dal tetto mentre lavora: grave operaio di 25 anniL'incidente giovedì mattina. Il giovane stava effettuando alcuni interventi di rifinitura dei lucernai presso un capannone artigianale ... rainews.it La giustizia della vita non fa spettacolo. Ma lavora sempre. - facebook.com facebook Leao prende la mira: Rafa lavora sui tiri in porta. Con un aiuto speciale... x.com