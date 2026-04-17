Ravezzani punge Chivu |  Mi sfugge la sua logica Credo che abbia fatto un corso intensivo di…

Durante una recente dichiarazione, Ravezzani ha commentato le affermazioni di Chivu, affermando di non comprendere la sua logica e aggiungendo che sembra aver seguito un corso intensivo di qualcosa. La discussione si concentra sulle differenze di opinione tra le due parti, senza ulteriori dettagli sulle motivazioni o sulle conseguenze di queste dichiarazioni. La vicenda è stata riportata dai media sportivi e ha suscitato diverse reazioni nel mondo del calcio.

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