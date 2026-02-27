Durante la conferenza stampa della quarta serata di Sanremo, sono stati annunciati i possibili duetti tra gli artisti e alcune dichiarazioni sulle performance e sulle scelte artistiche. Tra i presenti, Conti ha parlato dei duetto probabili e improbabili, mentre Balti ha commentato il ruolo di Irina, sottolineando come abbia fatto sognare da donna a donna. La serata partirà con un medley di Laura Pausini.

(di Renato Franco) «Abbiamo premuto ancora di più l’acceleratore. Mi piace che i programmi vengano visti in famiglia perché non è facile. E mi rende contento ci sia uno share così alto nella fascia 18-35 anni, perché oggi è difficile mettere davanti alla tv i più giovani». Carlo Conti vede il traguardo finale e gli ascolti — dopo una partenza lenta — gli sorridono. Rispetto all’anno precedente, la prima serata aveva perso tre milioni di telespettatori e la seconda 2,6 milioni: la terza invece ha ridotto il gap a 1,2 milioni. Numeri che migliorano, ma soprattutto uno share altissimo: il 60,6 % del Festival di Sanremo 2026 è il miglior dato dal 1990 a oggi (conduzione Johnny Dorelli e Gabriella Carlucci), ma all’epoca il Festival era solo di quattro serate. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

© Xml2.corriere.it - Sanremo, Conti: «Stasera duetti probabili e improbabili». Balti: «Irina? Da donna a donna, credo che abbia fatto sognare»

Sanremo, la conferenza stampa: stasera duetti. Buoni dati: “Il Festival è sano”. Conti se ne va a metà, Balti splendidaEntra nel vivo il Festival di Sanremo 2026 con la quarta serata, quella tradizionalmente dedicata a duetti e cover, presentata in conferenza stampa...

Bianca Balti torna a Sanremo 2026: «Ho dovuto elaborare il lutto della donna che ero. Quando ricrescono i capelli tutti pensano che stai bene, ma non è così»Oggi sta meglio, ha finito le cure, sono ricresciuti i capelli, e torna con una consapevolezza nuova: «È un’emozione grandissima tornare qui.

Sono raccolti link e contenuti legati all’argomento.

Temi più discussi: Scaletta e programma della serata delle cover a Sanremo: gli ospiti e i duetti; Sanremo 2026, anticipazioni serata duetti e cover: chi canta stasera (c'è Belen), ospiti e scaletta ufficiale; Festival di Sanremo 2026, la scaletta della quarta serata con duetti e cover; Scaletta quarta serata Sanremo 2026 coi 30 cantanti in gara con duetti e cover, torna anche Bianca Balti.

Festival, stasera cover e duetti. Conti: Ci saranno sorpreseSarà una serata di grandi brani e di forti emozioni quella di venerdì 27 febbraio, quarta serata del Festival di Sanremo, durante la quale è prevista l’interpretazione - esecuzione - da parte dei 30 A ... rainews.it

Sanremo, 9,5 milioni e il 60.6% per la terza serata. Stasera gli attesi duettiI NUMERI. Ascolti in calo rispetto all’anno passato anche se lo share è più alto. Stasera i duetti e le cover. ecodibergamo.it

Sanremo 2026, Carlo Conti abbandona la conferenza stampa. Il motivo (comunicato in diretta): https://fanpa.ge/e6AA2 - facebook.com facebook

Sanremo, Conti: “Stasera duetti che ci faranno divertire”. Bianca Balti torna all’Ariston x.com