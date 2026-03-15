pat metheny apre il jazz

Il 8 luglio alle 21, Pat Metheny aprirà l’estate musicale di Spezia con il suo concerto di chitarra. La performance si terrà in una location cittadina, attirando appassionati di jazz e musica dal vivo. L’artista, noto per le sue sperimentazioni e il suo stile unico, si esibirà davanti al pubblico locale, segnando l’inizio di una stagione ricca di eventi musicali.

Il suono della chitarra di Pat Metheny inaugurerà l’estate musicale spezzina. Martedì 8 luglio, alle 21.30, piazza Europa diventerà il palcoscenico d’apertura della 58ª edizione del Festival Internazionale del Jazz della Spezia, la rassegna jazz più longeva d’Italia, pronta ancora una volta ad accogliere protagonisti di primo piano della musica contemporanea. Il celebre chitarrista e compositore statunitense, tra le figure più influenti del jazz degli ultimi decenni, arriverà alla Spezia con il progetto ‘ Side-Eye ’, una piattaforma musicale concepita come laboratorio aperto e in costante evoluzione. L’idea alla base del progetto è quella di mettere in dialogo generazioni diverse di musicisti, creando ogni volta una formazione capace di esplorare nuovi territori sonori e linguaggi stilistici. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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