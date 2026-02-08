Bentornata Rocca Brancaleone Dopo il restauro riaprirà alla città

La Rocca Brancaleone torna a essere aperta al pubblico. Dopo mesi di lavori, l’edificio storico viene riaperto oggi alla città. L’amministrazione ha portato a termine il restauro, e ora la fortezza può di nuovo ospitare eventi e visitatori. La riapertura segna un passo importante per Ravenna, che si prepara a vivere una stagione ricca di appuntamenti culturali.

Un’edizione ricca di ‘debutti’ quella di Ravenna Festival presentata ieri all’Alighieri, a partire dalla Rocca Brancaleone che, dopo un lungo restauro, verrà restituita alla città. Ha ‘debuttato’ anche il sindaco Alessandro Barattoni, alla sua prima presentazione da quando è in carica. Partendo da San Francesco ha colto l’occasione per una riflessione sul presente, sul rapporto con il pianeta e l’ambiente. "San Francesco ha scritto la prima poesia in italiano – ha detto – che è un inno alla vita, alla terra. Un inno di speranza. I romagnoli hanno vissuto sulla loro pelle i momenti difficili che il nostro pianeta sta attraversando". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Il Comune ha approvato una variante al progetto di restauro della Rocca Sforzesca, con un aumento dei costi di circa 350mila euro.

