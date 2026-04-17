Ladispoli scontro fatale sull’Aurelia | morto un 26enne

Ieri pomeriggio, poco dopo le 17, sull’Aurelia nel territorio di Ladispoli, due auto si sono scontrate frontalmente. L’incidente ha provocato la morte di un uomo di 26 anni, rimasto coinvolto nello scontro. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma le ferite riportate sono state giudicate incompatibili con la vita. La polizia ha avviato le indagini per ricostruire la dinamica dell’incidente.

Ladispoli, 17 aprile 2026 – Tragedia ieri pomeriggio poco dopo le 17 sull’ Aurelia, nel territorio di Ladispoli: due auto si scontrano frontalmente. Un impatto devastante, avvenuto all’altezza del bivio Olmetto-Monteroni, che provoca la morte di un ragazzo di 26 anni, di nazionalità romena e residente nel comune del litorale laziale. Per il giovane non c’è stato nulla da fare. I sanitari del 118 hanno tentato a lungo di rianimarlo, ma ogni soccorso si è rivelato inutile. Sul posto è atterrato anche l’ elisoccorso. Nel violento incidente sono rimaste coinvolte altre tre persone. Tra loro c’è anche un minorenne, trasportato d’urgenza al Policlinico Gemelli di Roma insieme al padre.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it Notizie correlate Leggi anche: Ladispoli, incidente mortale su via Aurelia: frontale tra due auto, un morto Leggi anche: Scontro sull’Aurelia tra auto e furgone, un ferito Approfondimenti e contenuti Si parla di: Ladispoli – Incidente mortale sull’Aurelia, tra i feriti anche un bambino trasportato al Gemelli. Ladispoli, scontro fatale sull’Aurelia: morto un 26enneLadispoli, 17 aprile 2026 – Tragedia ieri pomeriggio poco dopo le 17 sull’ Aurelia, nel territorio di Ladispoli: due auto si scontrano frontalmente. Un impatto devastante, avvenuto all’altezza del ... ilfaroonline.it Ladispoli – Incidente mortale sull’Aurelia, tra i feriti anche un bambino trasportato al GemelliLADISPOLI - Gravissimo bilancio per l'incidente di ieri. La tragedia si è consumata nel primo pomeriggio del 16 aprile lungo la strada statale Aurelia. I ... etrurianews.it