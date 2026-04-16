Ladispoli incidente mortale su via Aurelia | frontale tra due auto un morto

Nel pomeriggio di giovedì 16 aprile, poco dopo le 17, un incidente mortale si è verificato su via Aurelia nel territorio di Ladispoli. Due auto sono entrate in collisione frontale, provocando la morte di un uomo. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma le ferite riportate dall’automobilista sono risultate fatali. La strada è stata temporaneamente chiusa per consentire i rilievi delle forze dell’ordine.

Ancora sangue sulle strade del litorale a nord di Roma. Un uomo è morto in un drammatico incidente avvenuto nel pomeriggio di oggi, giovedì 16 aprile, poco dopo le 17 nel territorio del comune di Ladispoli. Lo scontro, un violentissimo impatto frontale tra due auto, si è consumato all'altezza del.🔗 Leggi su Romatoday.it Notizie correlate Leggi anche: Incidente tra tre auto sull'Aurelia bis, due feriti: il tamponamento e poi il frontale Incidente mortale spaventoso, scontro frontale tra due tir: bilancio drammaticoÈ di un morto e due feriti il bilancio di un grave incidente stradale avvenuto in tarda mattinata lungo la strada statale Potenza-Melfi, nel... Altri aggiornamenti Si parla di: Ardea, incidente sulla Pontina: traffico in tilt e carreggiate bloccate - Quotidiano La Voce. Ladispoli – Tragedia sull’Aurelia: 26enne perde la vita in un frontale, altri 3 feritiPurtroppo sono stati inutili i tentativi di salvataggio, sopraggiunti anche con l'elisoccorso LADISPOLI - Un incidente si è verificato nel pomeriggio di oggi, ... etrurianews.it Tragedia sull’Aurelia: incidente mortale a Ladispoli, una vittima e un bambino graveIncidente mortale nel pomeriggio sull’Aurelia. Intorno alle ore 17:00 di oggi, giovedì 16 aprile, un drammatico scontro tra auto ha sconvolto la viabilità all’altezza di Ladispoli, nei pressi dell’int ... msn.com