truffa anziana condannato a due anni e otto mesi

Un uomo arrivato in treno da Napoli è stato condannato a due anni e otto mesi di reclusione per aver truffato una pensionata a Olgiate Comasco. La vicenda riguarda l’individuazione e la condanna di un soggetto coinvolto in un episodio di inganno ai danni di un’anziana. La sentenza è stata emessa dopo il processo che ha visto coinvolto l’imputato, riconosciuto responsabile delle accuse mosse nei suoi confronti.

OLGIATE COMASCO Era arrivato in treno da Napoli, per truffare una pensionata. L’uomo, Enzo De Sena, napoletano di 43 anni, è stato però individuato e arrestato dalla Squadra Mobile di Como lunedì pomeriggio, e questa mattina è stato condannato a 2 anni e 8 mesi di carcere, con obbligo di dimora nel suo luogo di residenza. Dalla stazione ferroviaria, l’uomo aveva raggiunto Olgiate Comasco in taxi, diretto verso il suo obiettivo, che aveva già contattato: una donna di 89 anni, che era stata raggiunta telefonicamente e raggirata con la storia del finto carabiniere e del finto incidente stradale. A cui la vittima aveva però creduto: nella... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

