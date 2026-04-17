Rapina l' osteria e il centro estetico con la pistola Così è finito incastrato Video

Nella stessa giornata, due rapine sono state messe a segno con lo stesso metodo in quartieri diversi. Un uomo di 42 anni, cittadino macedone con precedenti, è stato fermato con l’accusa di aver colpito un’osteria e un centro estetico, minacciando le vittime con una pistola. Le rapine sono avvenute a poche ore di distanza e le indagini hanno portato al suo fermo.

Due colpi messi a segno con lo stesso "copione" nel giro di mezza giornata. Un uomo di 42 anni, cittadino macedone già noto alle forze dell'ordine, è stato sottoposto a fermo di indiziato di delitto con l'accusa di essere l'autore di due rapine avvenute nei quartieri Ostiense e San Paolo.Il ladro.🔗 Leggi su Romatoday.it Notizie correlate Milano, rapina un orologio da 250mila euro in pieno centro: incastrato dalle telecamere e arrestatoMilano, 17 aprile 2026 – In sella a una moto rubata ha individuato la vittima mentre con la sua auto si aggirava nelle vie del centro di Milano e,... Leggi anche: Rapina in pieno centro: puntano la pistola a una donna e le portano via la borsa Contenuti di approfondimento Argomenti più discussi: Rapine in serie: due colpi in 12 ore tra Colombo e San Paolo, arrestato l'uomo dal casco nero; Autore di due rapine in poche ore tradito da copione seriale: rintracciato e fermato dalla Polizia di Stato.; Mette a segno due rapine in poche ore, arrestato un 42enne; Terrore nei negozi con la pistola: fermato rapinatore seriale. Tradito dalla voce. Osteria Nuova, con la scusa del vecchio amico gli strappano la catenina da 7mila euro. I due scappano ma grazie alla denuncia vengono identificatiMONTELABBATE La truffa della frutta, gli amarcord e la rapina. Un sistema quasi consolidato in varie parti d’Italia e che è arrivato anche ... msn.com RAPINA CON OSTAGGI Gli aggiornamenti - facebook.com facebook Rapina in corso all’interno della filiale Crédit Agricole di piazzale Medaglie d’Oro, a Napoli. Un gruppo di banditi si è introdotto all’interno della banca, barricandosi con degli ostaggi. x.com