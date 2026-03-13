Rapina in pieno centro | puntano la pistola a una donna e le portano via la borsa

Una donna stava risalendo in auto dopo il turno di lavoro quando, nel centro cittadino, due giovani su uno scooter si sono avvicinati. Uno di loro ha estratto una pistola e le ha intimato di consegnare la borsa. I rapinatori sono fuggiti subito dopo aver preso l’oggetto, lasciando la vittima nel panico. La polizia sta indagando sull’accaduto.

L'episodio è avvenuto poco dopo la mezzanotte in piazza Santa Caterina. Vittima una 65enne che stava salendo in auto dopo il lavoro Stava risalendo in automobile dopo il turno di lavoro quando, improvvisamente, si è trovata davanti due giovani su uno scooter e uno di loro le ha puntato una pistola per farsi consegnare la borsa. È quanto accaduto nella notte tra giovedì 12 e venerdì 13 marzo a Pescara, in piazza Santa Caterina da Siena, ai danni di una donna di 65 anni. L’episodio si è verificato poco dopo la mezzanotte. La donna, che lavora in un ristorante della zona, era appena uscita dal locale e si stava preparando a ripartire con la sua automobile quando sarebbe stata avvicinata dai due giovani. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

Articoli correlati

Picchia una donna e le ruba la borsa: 59enne arrestato vicino al Centro DirezionaleÈ accaduto nel pomeriggio di ieri, 1° gennaio: l'uomo è stato raggiunto dagli agenti della Polizia di Stato ed è stato tratto in arresto.

Leggi anche: Rissa in pieno centro la notte di Capodanno, i filmati "inchiodano" un 26enne: aveva una pistola

Contenuti e approfondimenti su Rapina in pieno centro puntano la...

Temi più discussi: Rapina in pieno centro a Pescara: paura in via Venezia, due giovani armati fuggono con il bottino; Rapina in un supermercato del centro, armati di pistola si fanno consegnare gli incassi e fuggono; Zona Rossa: le sferra un pugno in faccia e la rapina dell'Iphone. La Polizia di Stato arresta un giovane straniero; Emergenza sicurezza a Orta Nova: auto rubata sotto gli occhi della proprietaria e rapina in un negozio del centro - FoggiaToday.

Rapina in pieno centro a Latina: consigliera comunale aggredita e derubata da uno stranieroPaura nel primo pomeriggio nel centro di Latina, dove una consigliera comunale di maggioranza è stata vittima di una rapina ... latinapress.it

Rapina donna in pieno centro storico, arrestato 18enneLa polizia di Stato di Palermo, in pieno centro storico, ha arrestato un 18 resosi responsabile di rapina.In particolare i poliziotti sono intervenuti dopo la segnalazione di una donna che oltre a rif ... grandangoloagrigento.it

Rapina alla villa del dentista, arrestato il capobanda 18enne: aveva già colpito un anno fa a Refrontolo. Fermato in auto con 14mila euro e un coltello - facebook.com facebook

Luciano Di Marco, arrestato con l’accusa di aver compiuto una rapina. Quattro mesi in carcere, moglie e figli ai domiciliari, senza neppure il permesso di andare a comprare il latte per una bambina di pochi mesi. Poi si è scoperto che era uno scambio di perso x.com