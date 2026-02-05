Pistola in pugno rapina una tabaccheria poi fugge | indagini dei carabinieri

I carabinieri stanno indagando su una rapina avvenuta giovedì sera a Ferrara. Intorno alle 19, un uomo ha fatto irruzione nella tabaccheria Macchi di via Bologna, minacciando con una pistola. Poi è fuggito con il bottino. Le forze dell’ordine stanno cercando di risalire all’autore dell’episodio.

Ancora una rapina. Ancora verso ora di sera. Ancora con la minaccia di un'arma. E' quanto accaduto intorno alle 19 di giovedì 5, nella tabaccheria Macchi di via Bologna, a Ferrara. Un uomo si è infatti presentato armato all'interno dell'esercizio commerciale, situato nei pressi del passaggio a.

Una rapina si è consumata giovedì sera intorno alle 19 in una tabaccheria di via Bologna a Ferrara.

