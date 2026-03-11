Rapina due anziani al bancomat viene rincorso dal direttore della banca e bloccato da due passanti

A Verona, nella tarda mattinata di martedì, due anziani sono stati vittima di una rapina al bancomat. Un testimone e il direttore di una banca sono intervenuti, inseguendo e bloccando il rapinatore, che era appena fuggito con il bottino. L’uomo è stato fermato grazie all’intervento di queste persone, che si sono prontamente messe in moto per fermarlo.

L'intervento di due cittadini e del direttore dell'istituto di credito, ha permesso di sventare una rapina ai danni di due anziani a Verona, nella tarda mattinata di martedì. La coppia si trovava al bancomat della filiale Unicredi di via Montorio, nella zona di Borgo Santa Croce, quando sarebbe.