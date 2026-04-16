Nella tarda mattinata del 16 aprile, una rapina si è verificata in una banca di Napoli, portando all'uso di ostaggi da parte dei rapinatori. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno portato alla liberazione delle 25 persone tenute in ostaggio. Tra le forze di sicurezza presenti anche le teste di cuoio, impegnate a gestire la situazione e a garantire la sicurezza dei presenti.

Sono state liberate dai carabinieri le 25 persone prese in ostaggio nella tarda mattinata di oggi 16 aprile nel corso di una rapina nella banca Credit Agricolè in Piazzale Medaglie D'oro, a Napoli. Solo dopo un'ora e un quarto i Vigili del Fuoco sono riusciti ad aprire un varco in una delle vetrate. Mentre i carabinieri stanno effettuando i rilievi sull'auto nera con targa contraffatta, sospettata di essere stata utilizzata dalla banda per sfondare la vetrina, sono arrivate le teste di cuoio del Gruppo intervento speciale di Livorno per la bonifica all'interno della filiale. Prende sempre più corpo l'ipotesi della fuga dei malviventi attraverso la rete fognaria dove nella notte avevano praticato un foro sul pavimento.🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Napoli, rapina in banca con ostaggi: tutti salvi. Sul posto anche le teste di cuoio

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