Rapina in banca il retroscena di Fiorello | Anche Sal Da Vinci aveva tre cassette di sicurezza

Durante l'ultimo appuntamento della settimana di “La Pennicanza” su Rai Radio2, Fiorello ha raccontato un dettaglio riguardante una rapina in banca. Ha spiegato che anche Sal Da Vinci, in passato, aveva tre cassette di sicurezza. L'episodio è stato condiviso nel corso della trasmissione, condotta da Fiorello e Biggio, senza ulteriori dettagli sui soggetti coinvolti o sulle conseguenze legali.

Ultimo appuntamento della settimana in compagnia dell'imprevedibilità de “La Pennicanza” con Fiorello e Biggio in diretta su Rai Radio2.Dopo aver parlato ieri di Amadeus, lo showman apre parlando ancora di possibili conduttori dell'ormai imminente Concertone del Primo Maggio: “Vi dico due nomi.🔗 Leggi su Napolitoday.it Notizie correlate Napoli, clienti in fila dopo la rapina alle cassette di sicurezza in bancaA Napoli si sono formate lunghe file di clienti davanti alla filiale del Crédit Agricole di piazza Medaglie d’Oro, per ottenere informazioni sulle... Rapina in banca a Napoli, una cliente svela che "hanno aperto le cassette di sicurezza col cacciavite"Lunghe file davanti alla filiale della banca Credit Agricole di piazza Medaglie d’Oro, a Napoli, svaligiata da rapinatori armati nel pomeriggio di... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Capri, arriva l’ordinanza anti-petulanza: previste multe salate per i trasgressori; Pio e Amedeo - Stanno tutti invitati, le pagelle: i cori su Belen e le frecciatine a Stefano De Martino (5), Lino Banfi cuore di nonno...; Presentazione de Le Allegre Comare di Windsor con Francesco Paolantoni Ph A. Fiorenzano; Cosa resta del Sannazaro a mesi dall'incendio (foto C.Metallo). Rapina in banca a Napoli, come sono entrati? Il buco nel pavimento e il tunnel scavato per mesi senza farsi scoprireSul luogo della rapina alla banca Credit Agricole a Napoli ci sono anche gli uomini della azienda municipalizzata Abc. Gli operai dovranno infatti aiutare le forze dell'ordine e ... ilgazzettino.it Rapina in banca vestiti da nonni, l’impiegata fa sequestrare un collega al posto del direttore: Conosce tutti i codiciIl retroscena per il colpo del 2024, a Moncalieri, emerge durante il processo a uno dei presunti rapinatori, che sostiene di non essere mai entrato nella filiale svaligiata ... torinotoday.it Sal Da Vinci anche stavolta ha dimostrato la bellissima persona che è oltre il talento. Lo avete seguito ieri sera facebook