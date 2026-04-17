Ieri a Napoli, una banda composta da circa cinque persone ha fatto irruzione in una filiale del Credito Agricole al Vomero poco prima delle 13, prendendo circa 25 persone in ostaggio. Dopo aver preso il controllo dell’istituto, i malviventi sono riusciti a fuggire attraverso le fogne, rendendo difficile la loro cattura. Sul posto sono intervenuti le forze dell’ordine, ma al momento non ci sono ancora notizie sulla loro individuazione.

Rapina in banca con ostaggi ieri a Napoli: i malviventi sono sfuggiti alla cattura. La banda composta presumibilmente da 5 persone aveva fatto irruzione in una filiale del Crèdit Agricole al Vomero poco prima delle 13. Scatta la trattativa per liberare i prigionieri e poi, poco prima dell’arrivo degli specialisti del Gis dell’Arma per le incursioni, la fuga attraverso un cunicolo della rete fognaria col bottino con particolari degni di un film d’azione. I malviventi dopo l’irruzione si erano barricati con 25 ostaggi tra clienti e personale presente. I carabinieri hanno messo in sicurezza l’area e forzato con l’ausilio dei Vigili del Fuoco con un ariete la vetrata di ingresso per aprirsi un varco all’interno della banca.🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Rapina in banca con 25 ostaggi a Napoli, banditi fuggiti attraverso le fogne

Rapina in una banca di Napoli, 25 persone in ostaggio. La fuga dei tre ladri nelle fogne

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