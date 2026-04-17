Crédit Agricole | Grazie a sistemi di sicurezza solo 40 le cassette scassinate

Crédit Agricole Italia ha comunicato che, grazie all’uso di sistemi di sicurezza, sono state scassinati solo 40 cassette su un totale superiore. La banca ha inoltre espresso gratitudine alle forze dell’ordine e alla Procura per aver intervenuto tempestivamente con un’operazione coordinata, finalizzata a tutelare la sicurezza dei clienti e del personale presso una filiale di Napoli.

Tempo di lettura: < 1 minuto “ Crédit Agricole Italia ringrazia tutte le forze dell’ordine e la Procura che si sono tempestivamente attivate con un esemplare lavoro di squadra per garantire l’incolumità dei clienti e dei collaboratori della filiale di Piazza Medaglie d’Oro a Napoli. Il rapido intervento, reso possibile dall’immediata attivazione dei sistemi di sicurezza della Banca, ha permesso di mettere al sicuro tutte le persone presenti in filiale e allo stesso tempo di contenere il numero delle cassette di sicurezza oggetto di effrazione (circa quaranta)”. E’ quanto si legge in una nota di Crédit Agricole. “ La Banca sta collaborando.🔗 Leggi su Anteprima24.it

I 4 MIGLIORI conti BANCARI con FILIALE del 2026

Notizie correlate

Napoli, cassette di sicurezza svuotate al Credit Agricole: ‘Hanno portato via una vita’Cosa è stato trovato nel caveau dopo la rapina, proprietari delle cassette in fila fino a tardi In fila davanti alla banca fino a tarda sera per...

Leggi anche: Come funziona la cassetta di sicurezza di Crédit Agricole: doppia chiave, copertura assicurativa ma con un limite

Contenuti utili per approfondire

Temi più discussi: Crédit Agricole e Giovani Imprenditori: accordo per sostenere le nuove imprese; Banco Bpm, tutti gli scenari in vista dell’assemblea; Rapina a Napoli nella banca Credit Agricole in piazza Medaglie d'Oro, ostaggi liberati dai carabinieri; Rapina alla Credit Agricole di Napoli, banditi barricati all'interno con dipendenti e clienti (sei hanno accusato malori): l'irruzione dei carabinieri libera ostaggi, criminali in fuga.

Accordo tra Crédit Agricole e Barilla a sostegno delle aziende agricole che aderiscono ai contratti di coltivazioneCrédit Agricole e Barilla hanno siglato una dichiarazione d’intenti che permetterà ai fornitori di Barilla, partecipanti ai contratti di coltivazione del grano duro, di ricevere dei finanziamenti ... simplybiz.eu

GRAZIE A CRÉDIT AGRICOLE ITALIA FOOLFARM POTRÀ ANCHE SVILUPPARE SINERGIE CON L’ECOSISTEMA DEI VILLAGE BY CAAumento di capitale da 2,55 milioni di euro per FoolFarm SpA a €30 milioni di euro di valutazione. Crédit Agricole Italia entra nel capitale. Tra i nuovi soci figurano inoltre il gruppo tecnologico ... ballabionews.com

Buon Compleanno Stefano Fiore Crédit Agricole Italia | #ParmaTimeMachine - facebook.com facebook

Rapina in corso alla banca Crédit Agricole di piazzale Medaglie d’Oro, a Napoli. Un gruppo di banditi si è introdotto all’interno della filiale, barricandosi con diversi ostaggi, liberati nel primo pomeriggio. Sul posto sono intervenuti polizia e carabinieri, che presi x.com