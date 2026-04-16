Nella zona di Arenella, nel quartiere di Napoli, si è verificata una rapina presso una filiale della Credit Agricole. La polizia e i carabinieri sono intervenuti sul posto, dove si sono verificati momenti di tensione. I criminali sono stati bloccati all’interno della banca e gli ostaggi sono stati liberati. Sono stati diffusi anche alcuni video in diretta dell’accaduto.

La rapina è in corso nella Credit Agricole di piazza Medaglie d’Oro zona Arenella. Sul posto i carabinieri. I rapinatori sono bloccati all’interno della banca. Liberati gli ostaggi. Video in diretta. E' in corso una rapina presso la filiale Credit Agricole di piazza Medaglie d'Oro, quartiere Arenella. I rapinatori si sono chiusi dentro con gli ostaggi all'arrivo dei Carabinieri e la Polizia di Stato, l'edificio è stato circondato. Gli ostaggi, circa una trentina di persone, una trentina di persone sono stati liberati poco dopo le 13.30, a seguito di una irruzione. I rapinatori sarebbero in quattro o cinque. Tutta l'area è circondata.🔗 Leggi su 2anews.it

© 2anews.it - Napoli, Arenella: rapina alla Credit Agricole. Criminali bloccati in banca. Ostaggi liberati. Video in diretta

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