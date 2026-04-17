Erano napoletani con noi quasi gentili | il racconto sui rapinatori della banca

Il 16 aprile si è verificata una rapina in una banca locale, descritta come da scena di un film, ma con conseguenze molto reali. I testimoni hanno riferito che i rapinatori erano di origini napoletane e si sono comportati in modo apparentemente cortese durante il gesto. La polizia ha avviato le indagini per identificare i responsabili e ricostruire l’accaduto. Nessuna informazione ufficiale sui danni o sui sequestri effettuati durante l’azione.

La rapina da film, ma tutt’altro che cinematografica, che si è verificata giovedì 16 aprile nel cuore di Napoli con l’assalto di cinque malviventi alla banca Credit Agricole in piazza Medaglie d’Oro si arricchisce di particolari raccontati da due dei 25 ostaggi rimasti chiusi nella filiale per oltre un’ora e poi liberati grazie all’irruzione delle forze dell’ordine. Cosa è successo. Dileguandosi senza lasciare tracce, già nelle ultime ore è stato chiaro agli investigatori che si occupano del caso come, questo colpo in banca, sia stato progettato e architettato nel migliore dei modi. Con i volti coperti da cinque maschere di attori famosi, i...🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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