A Napoli, un episodio di rapina ha coinvolto una banca, provocando il panico tra i clienti presenti. Dopo che le cassette di sicurezza sono state violate, molte persone si sono radunate all’esterno dell’istituto, chiedendo di entrare. La scena ha visto una folla in attesa di chiarimenti e assistenza mentre le forze dell’ordine intervenivano sul posto. Non risultano ancora dettagli sulle modalità dell’episodio né sui responsabili.

Dopo l’assalto dei rapinatori l’assedio dei clienti: “Fateci entrare”. Dopo la rapina di giovedì pomeriggio, tante persone sono accorse in massa davanti alla filiale di Crèdit Agricole di piazza Medaglie d’Oro a Napoli. Numerose le cassette di sicurezza trovate aperte, i clienti della banca si sono affollati per cercare di capire se le loro fossero state razziate dai banditi. Intanto è caccia ai rapinatori, spunta l’ipotesi di una talpa. Rapina a Napoli, clienti in massa davanti alla banca La preoccupazione dei clienti Le indagini, ipotesi talpa interna alla banca Rapina a Napoli, clienti in massa davanti alla banca Momenti di tensione davanti alla filiale di Crédit Agricole in piazza Medaglie d’oro a Napoli dopo la rapina da film messa a segno nel pomeriggio di giovedì 16 aprile.🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Rapina a Napoli, clienti nel panico davanti alla banca dopo le cassette di sicurezza violate: "Fateci entrare"

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