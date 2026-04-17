Rapina in banca a Napoli | Serve assistenza per lavoratori e clienti per superare le conseguenze di un evento così traumatico

Nella zona dell’Arenella a Napoli si è verificata una rapina in una filiale bancaria. La direzione esprime solidarietà alle lavoratrici e ai lavoratori coinvolti nell’evento, sottolineando la necessità di offrire assistenza per affrontare le conseguenze di quanto accaduto. La polizia sta svolgendo le indagini per chiarire i dettagli dell’accaduto. Al momento, non sono stati diffusi ulteriori informazioni sulle persone coinvolte o sulle modalità della rapina.

“Siamo vicini alle lavoratrici e ai lavoratori della filiale Crédit Agricole di Napoli coinvolti nella drammatica rapina avvenuta all’Arenella. La nostra solidarietà va anche ai clienti presi in ostaggio e poi liberati dopo momenti di grande paura. Ci auguriamo che tutti ricevano l’assistenza.🔗 Leggi su Napolitoday.it Notizie correlate Leggi anche: Rapina a Napoli, clienti nel panico davanti alla banca dopo le cassette di sicurezza violate: "Fateci entrare" Napoli, clienti in fila dopo la rapina alle cassette di sicurezza in bancaA Napoli si sono formate lunghe file di clienti davanti alla filiale del Crédit Agricole di piazza Medaglie d’Oro, per ottenere informazioni sulle... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Napoli, rapina in banca: ladri fuggiti attraverso le fogne; Rapina in banca a Napoli, caccia ai ladri. Liberati 25 ostaggi; Napoli: la ricostruzione della rapina al Credit Agricole, la paura dei 25 ostaggi - 16/04/2026; Napoli, rapina in banca: i carabinieri liberano gli ostaggi. Caccia all'uomo dopo la rapina con ostaggi in banca a NapoliCaccia all'uomo alla ricerca dei banditi, almeno tre, che nella giornata di ieri, hanno compiuto una clamorosa rapina alla filiale della Credite Agricole di piazza Medaglie d'Oro nel quartiere del Vom ... ansa.it Rapina in banca a Napoli, chi sono i ladri in fuga: «Tutti napoletani, gentili». L'incubo degli ostaggi e la rabbia dei correntistiUn colpo da manuale, studiato nei minimi dettagli e messo a segno con una freddezza disarmante nel cuore del quartiere Arenella. La filiale del Credit Agricole in piazza Medaglie d'Oro ... leggo.it «Dai dati che noi abbiamo avuto dalla Abc (municipalizzata del Comune di Napoli, ndr) che è intervenuta per capire bene il lavoro fatto nel sottosuolo, è stata veramente una rapina programmata da mesi, con grandissimi professionisti che hanno fatto un lavor facebook Napoli, rapina da film in banca al Vomero: ostaggi, cassette svuotate e clienti nel caos davanti alla filiale x.com