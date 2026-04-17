Giovedì a Napoli, nella filiale della banca Credit Agricole di piazza Medaglie d’Oro, si è verificata una rapina che ha coinvolto il caveau. I rapinatori sono entrati e si sono impossessati di denaro, prima di liberare gli ostaggi presenti in filiale. L’episodio è stato documentato attraverso dieci fotografie che mostrano i momenti salienti dell’evento. Le forze dell’ordine sono intervenute sul posto per le operazioni di sicurezza e rilievi.

Una rapina da film è stata messa a segno giovedì a Napoli, nella filiale della banca Credit Agricole di piazza Medaglie d’Oro. I ladri sono entrati attraverso un foro praticato nel pavimento, hanno preso 25 ostaggi e poi sono scappati nella rete fognaria, facendo perdere le proprie tracce. Hanno preso di mira le cassette di sicurezza conservate nel caveau della banca, portando via un bottino che ancora non è stato quantificato. Diversi correntisti – così come già avvenuto ieri sera – questa mattina si sono recati in filiale per sapere se i propri averi erano tra quelli contenuti nelle cassette prese di mira e divelte. Le forze dell’ordine sono a caccia degli autori della rapina e le indagini si stanno concentrando sul sottosuolo.🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Rapina in banca a Napoli, il caveau svaligiato e gli ostaggi liberati in 10 foto

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