Rapina con ostaggi in banca a Napoli | i malviventi fuggono dai cunicoli sotterranei

Una rapina con ostaggi si è verificata in una banca del quartiere Arenella a Napoli. I malviventi sono entrati nella filiale della banca Credit Agricole e, dopo aver preso alcuni ostaggi, sono scappati attraverso cunicoli sotterranei. La polizia è intervenuta sul posto e sta indagando sull’accaduto. Non sono ancora stati forniti dettagli sulla dinamica dell’evento o sul numero di persone coinvolte.

Una giornata di paura prima e suspence poi a Napoli per una rapina in una banca in Piazza Medaglie d'Oro, al Vomero. I malviventi hanno fatto irruzione in una filiale del Credit Agricole e si sono barricati con 25 ostaggi tra clienti e personale presente. I carabinieri hanno messo in sicurezza l'area e forzato con l'ausilio dei Vigili del Fuoco con un ariete la vetrata di ingresso per aprirsi un varco all'interno della banca. A quel punto è iniziata una trattativa culminata con la liberazione di tutti i prigionieri. Sei persone, tra dipendenti e clienti della filiale, hanno fatto ricorso a cure mediche sul posto, non per ferite, ma per lievi stati di shock.🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Rapina con ostaggi in banca a Napoli: i malviventi fuggono dai cunicoli sotterranei Allarme rapine sull'asse Mediano, il video dei malviventi in azione Notizie correlate Rapina in banca con ostaggi a Napoli: i malviventi sfuggono alla catturaUna giornata di paura prima e suspence poi a Napoli per una rapina in una banca in Piazza Medaglie d'Oro, al Vomero. Rapina in banca con ostaggi: l'irruzione delle teste di cuoio alla ricerca dei malviventi - VIDEOTeste di cuoio a piazza Medaglie d'oro sul luogo della rapina di oggi nella filiale del Credit Agricole. Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Napoli, rapina in banca: i carabinieri liberano gli ostaggi; Napoli, rapina in banca con ostaggi: liberati, poi i banditi fuggono; Rapina in banca con ostaggi a Napoli: i malviventi sfuggono alla cattura; Assalto alla banca nel cuore di Napoli. Liberati i 25 ostaggi ma i rapinatori con maschere di attori famosi si danno alla fuga. Napoli, rapina in banca con ostaggi: i carabinieri li liberano, ma i banditi fuggonoSecondo le prime informazioni, alcuni rapinatori, probabilmente armati, sarebbero barricati all’interno della struttura in Piazzale Medaglie d'Oro al Vomero. I clienti e il personale della banca ... tg24.sky.it Rapina a Napoli nella banca Credit Agricole, ostaggi liberati dai carabinieri: criminali in fuga dalle fogneRapina a Napoli nella banca Credit Agricole in piazza Medaglie d'Oro, liberati gli ostaggi. Banda fuggita tramite rete fognaria ... virgilio.it Rapina al Vomero, ecco le cassette di sicurezza svuotate dalla banda Qui tutti gli aggiornamenti: https://l-nk.it/JW8jeC #napoli #rapina #banca #vomero #ilmattino - facebook.com facebook Rapina a Napoli, il momento dell'irruzione dei Gis dei Carabinieri x.com