Una rapina violenta ha bloccato il quartiere Arenella di Napoli nella giornata di ieri, giovedì 16 aprile, con i rapinatori che hanno preso ostaggi all’interno di una banca per diverse ore. I banditi, che indossavano maschere raffiguranti attori famosi, hanno minacciato i presenti e si sono asserragliati nell’edificio fino all’intervento delle forze dell’ordine. La scena ha attirato l’attenzione di residenti e passanti, creando grande caos in tutta la zona.

Una rapina come in un film d’azione ha paralizzato per ore il quartiere Arenella di Napoli nella giornata di ieri, giovedì 16 aprile. Almeno tre malviventi, secondo le prime testimonianze, hanno fatto irruzione nella filiale della banca Crédit Agricole di piazza Medaglie d’Oro intorno alle 12:15, tenendo in ostaggio 25 persone tra clienti e dipendenti dell’istituto di credito. Quello che ha colpito maggiormente le vittime del sequestro è stato l’aspetto dei rapinatori. “ Erano coperti con dei passamontagna che avevano delle connotazioni di maschere di personaggi cinematografici “, ha raccontato uno degli ostaggi a Fanpage.it. Un altro testimone intervistato dalla trasmissione “Ore 14 Sera” di Rai 2 ha descritto le maschere come “ passamontagna con fattezze antropomorfe “.🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - Rapina choc a Napoli, ostaggi in banca per ore: “Avevano maschere di attori famosi”

Rapina in banca a Napoli liberi gli ostaggi

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