Un episodio di rapina in una banca nel quartiere Vomero ha coinvolto alcuni clienti, che sono rimasti temporaneamente ostaggi all'inizio dell'azione. Testimoni riferiscono che, nonostante la paura iniziale, i rapinatori non hanno mai aggredito fisicamente le persone presenti. Dopo la fuga dei banditi, i clienti hanno espresso sollievo per la fine dell’assalto, ma anche rabbia per la perdita di oggetti di valore custoditi nelle cassette di sicurezza.

La gioia per lo scampato pericolo e la rabbia di chi sa che probabilmente non rivedrà più i propri oggetti di valore trafugati dalle cassette di sicurezza prelevati dai banditi. Sentimenti contrastanti di un’unica vicenda. Ieri mattina, all’uscita di alcuni ostaggi dal Crédit Agricole, siamo riusciti ad avvicinare una dipendente e un cliente finiti sotto la minaccia dei rapinatori. «Uno spavento terribile, per un momento ho temuto il peggio - racconta una impiegata, mentre qualcuno le porge una bottiglina d’acqua - Ho pensato al peggio. I banditi? Devo onestamente dire che ci hanno trattati bene. Credo che abbiano dato uno spintone al direttore, ma non hanno usato violenza.🔗 Leggi su Ilmattino.it

© Ilmattino.it - Rapina banca Vomero, gli ostaggi: «All?inizio abbiamo temuto il peggio, ma dai banditi nessuna aggressione»

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