Rapina alla Credit Agricole del Vomero | trovati generatore e attrezzi nel tunnel dei banditi

Le forze dell’ordine stanno continuando le indagini sulla rapina avvenuta giovedì scorso in una filiale bancaria nel quartiere Vomero di Napoli. Durante le attività investigative, è stato rinvenuto un generatore e alcuni attrezzi nascosti all’interno di un tunnel utilizzato dai malviventi. La rapina, definita “da film” da chi amministra l’istituto di credito, ha attirato l’attenzione delle autorità, che stanno cercando di ricostruire i dettagli dell’evento.

Proseguono le indagini sulla rapina “da film” messa a segno giovedì nella filiale Credit Agricole di piazza Medaglie d’Oro, a Napoli. Al centro degli ultimi sopralluoghi, quanto rinvenuto nel sottosuolo: un generatore elettrico e diversi attrezzi, ritenuti dagli investigatori fondamentali per ricostruire le modalità operative della banda. Questa mattina gli uomini dell’azienda municipalizzata Abc sono tornati nelle fogne per supportare le forze dell’ordine nell’individuazione del percorso seguito dai rapinatori durante la fuga. Proprio attraverso la rete fognaria, infatti, i banditi sono riusciti a dileguarsi dopo aver fatto irruzione nella banca.🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Rapina alla Credit Agricole del Vomero: trovati generatore e attrezzi nel tunnel dei banditi Notizie correlate Rapina alla banca Crèdit Agricole di Napoli preparata per mesi da professionisti: scoperte gallerie e un generatoreGallerie di dodici metri, un pozzo verticale di cinque, un generatore sotterraneo ritrovato dai carabinieri: l'operazione richiedeva specialisti e... Rapina al Vomero, blitz dei GIS all’interno della filiale del Crédit Agricole: caccia ai rapinatoriBlitz dei GIS nella filiale del Crédit Agricole di piazza Medaglie d’Oro, nel quartiere Arenella di Napoli: alle 16. Altri aggiornamenti Temi più discussi: Napoli, rapina ad una filiale di 'Credit Agricole': cosa è successo; Napoli: la ricostruzione della rapina al Credit Agricole, la paura dei 25 ostaggi - 16/04/2026; I volti coperti da una calza, il buco nel pavimento e l'intervento dei Gis: cosa si sa della rapina da film a Napoli; Rapina a Napoli nella banca Crédit Agricole, il racconto sui ladri con maschere da personaggi del cinema. Rapina a Napoli nella banca Credit Agricole, ostaggi liberati dai carabinieri: criminali in fuga dalle fogneRapina a Napoli nella banca Credit Agricole in piazza Medaglie d'Oro, liberati gli ostaggi. Banda fuggita tramite rete fognaria ... virgilio.it Rapina alla banca Crèdit Agricole di Napoli preparata per mesi da professionisti: scoperte gallerie e un generatoreGallerie di dodici metri, un pozzo verticale di cinque, un generatore sotterraneo ritrovato dai carabinieri: l'operazione richiedeva specialisti e attrezzature ... fanpage.it Ecco il buco da cui sono fuggiti i rapinatori della Credit Agricole di Piazza Medaglie d'Oro a Napoli. Un foro nel pavimento per scappare nel sistema fognario con i beni trafugati dalle cassette di sicurezza - facebook.com facebook Il direttore della banca Credit Agricole di piazza Medaglie d'Oro a Napoli, rapinata da una banda, ha comunicato ai clienti accorsi nella tarda serata davanti alla filiale le file delle cassette svuotate. x.com