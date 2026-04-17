Nella zona del Vomero, le forze dell'ordine hanno scoperto generatori elettrici e attrezzi da cantiere all’interno di un tunnel. La scoperta è collegata a una rapina che si è verificata di recente nella zona. Le autorità stanno indagando per chiarire i dettagli dell’evento e verificare eventuali collegamenti con altre attività illegali nella zona. La scena è stata sequestrata come parte delle indagini in corso.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Un colpo studiato da mesi ha portato Napoli sotto i riflettori per una rapina che ha superato le aspettative, non solo per il suo valore economico, ma soprattutto per la sua organizzazione e complessità. L’assalto alla filiale della Crédit Agricole nel quartiere Vomero ha rivelato un’operazione di ingegneria criminale dalla struttura quasi cinematografica, sospesa tra il fascino dei film polizieschi anni ’70 e la puntualità delle moderni tecnologie. Le ultime scoperte forniscono dettagli inquietanti sulle modalità operative della banda.🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Rapina al Vomero: trovati generatori elettrici e attrezzi da cantiere nel tunnel.

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