Vomero via Cilea a senso unico alternato da lunedì per 4 giorni | c'è il cantiere per i nuovi cavi elettrici

Da lunedì, via Cilea nel quartiere Vomero sarà a senso unico alternato per quattro giorni, a causa di un intervento di E-Distribuzione per la posa di nuovi cavi elettrici. I lavori continueranno anche in via De Nardis e via Mascagni, con un secondo intervento previsto in via Bonito, via Scarlatti, piazza Vanvitelli e via Bernini. La circolazione sarà temporaneamente modificata in queste zone fino a giovedì.

Al via i lavori di E-Distribuzione in via Cilea, proseguiranno in via De Nardis e via Mascagni. Secondo intervento in via Bonito, via Scarlatti, piazza Vanvitelli e via Bernini. 🔗 Leggi su Fanpage.it Frana in via Faentina, ridotto il cantiere e revocato il senso unico alternatoRiduzione del cantiere e spegnimento del semaforo fino alla riapertura di via Faentina. Via Del Mare, lunedì 19 gennaio senso unico alternato per lavori all'illuminazioneLunedì 19 gennaio in via del Mare sono previsti dei lavori per la sostituzione dei pali pericolanti dell’illuminazione pubblica. Argomenti più discussi: Napoli, nuovo piano per la pulizia delle caditoie: calendario di aprile 2026 nelle Municipalità; Vomero, via Cimarosa: fermata dell’autobus con auto in sosta. Vomero, via Cilea a senso unico alternato da lunedì per 4 giorni: c’è il cantiere per i nuovi cavi elettriciVia Cilea al Vomero a senso alternato per 4 giorni da lunedì 13 aprile. Si apre il cantiere di E-Distribuzione per la posa dei nuovi cavi dell'energia elettrica. Si lavorerà dalle 9 alle 18, tra il ci ... fanpage.it Vomero, crolla albero tra via Cilea e via Scarlatti e schiaccia auto: paura in stradaUn albero è crollato in una traversa di via Cilea al Vomero, questa mattina, venerdì 16 maggio 2025. Il grosso fusto di platano si è abbattuto precisamente nella parte iniziale di via Scarlatti, ... fanpage.it Vomero, viale Raffaello: stanotte ennesimo raid vandalico Bretella mai realizzata: ad opporsi è stato sempre il partito dei Verdi “ Viale Raffaello al Vomero è stato stanotte al centro dell’ennesimo raid vandalico con il danneggiamento di numerose autovetture i - facebook.com facebook