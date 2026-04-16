Nella mattinata di oggi, un episodio di rapina si è verificato in una filiale bancaria nel quartiere Vomero di Napoli. Le forze dell’ordine sono intervenute con un blitz, portando alla liberazione degli ostaggi dopo alcune ore di tensione. La rapina si è svolta in un istituto di credito nel quartiere Arenella, causando momenti di apprensione tra i residenti e le persone presenti sul posto.

Rapina al Credit Agricole di Napoli, ore di tensione nel quartiere Arenella. Mattinata di forte tensione a Napoli, dove una rapina in banca si è trasformata in un sequestro con ostaggi nel cuore del quartiere Arenella?Vomero. I fatti si sono avvenuti all’interno della filiale Crédit Agricole di piazza Medaglie d’Oro, uno snodo strategico e molto frequentato della zona collinare della città. I rapinatori armati sarebbero entrati nell’istituto di credito e, all’arrivo delle forze dell’ordine, si sono barricati all’interno trattenendo clienti e dipendenti. L’ingresso dei rapinatori e il sequestro degli ostaggi. Le informazioni fornite dai Carabinieri, rilanciate dall’agenzia ANSA, parlano di 25 persone presenti all’interno della banca, tra personale e utenti, diventate ostaggi durante la rapina.🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - Rapina in banca a Napoli: ostaggi liberati dopo il blitz dei Carabinieri al Vomero

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