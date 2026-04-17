Rapina a Napoli virale sui social | meme e reazioni la paragonano a La Casa di Carta e altri film

Il 16 aprile 2026, nel quartiere Arenella di Napoli, si è verificata una rapina che ha attirato l’attenzione sui social media. L’evento è stato condiviso e commentato da numerosi utenti, creando una conversazione che ha portato alcuni a paragonare l’accaduto a scene di film come La Casa di Carta. La vicenda ha suscitato reazioni e meme, trasformandosi in un episodio virale tra gli utenti online.

Una rapina da film, quella che il 16 aprile 2026 nel quartiere Arenella di Napoli ha intrattenuto gli utenti sui social, travalicando i confini della cronaca nera per trasformarsi in un caso virale. Nel mirino degli astuti rapinatori è finita la filiale Crédit Agricole di piazza Medaglie d’Oro, da cui sono state svuotate soprattutto le cassette di sicurezza del caveau, con un bottino ancora in fase di quantificazione. Mentre le forze dell’ordine erano ancora sul posto e la situazione si evolveva in tempo reale, online si è scatenata un’ondata di commenti, meme e reazioni che hanno riletto l’episodio in chiave cinematografica. A colpire gli...🔗 Leggi su Cinemaserietv.it © Cinemaserietv.it - Rapina a Napoli virale sui social: meme e reazioni la paragonano a La Casa di Carta e altri film Notizie correlate La confusione di Trump preoccupa: i social provano a sdrammatizzare rendendolo virale, i meme sono stupendiDurante il suo intervento al World Economic Forum di Davos, Donald Trump è tornato al centro dell’attenzione internazionale per una nuova gaffe. Da dj set a meme virale: la foto di Silvia Salis con Charlotte de Witte fa impazzire i socialC’è una foto che negli ultimi giorni ha fatto il giro dei gruppi WhatsApp italiani a una velocità impressionante. Contenuti utili per approfondire Si parla di: Rapina in banca al Vomero, ritrovata l’auto dei malviventi con la targa di carta. Rapina a Napoli virale sui social: meme e reazioni la paragonano a La Casa di Carta e altri filmLa rapina in banca nel quartiere Arenella a Napoli diventa virale sui social: meme e reazioni la trasformano in un caso pop tra paragoni con La Casa di Carta e altri film cult. cinemaserietv.it A Napoli rapina in stile Casa di Carta: ecco i meme virali sui socialROMA – C’è il film vincitore di 4 Oscar dal titolo La Buca perfetta o, per chi preferisce le serie Tv, A cas’e carton, traduzione in napoletano della Casa di Carta. Non mancano i i numeri da gio ... dire.it