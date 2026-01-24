Durante il suo intervento al World Economic Forum di Davos, Donald Trump ha commesso una gaffe che ha attirato l’attenzione dei social. La confusione del presidente preoccupa e, nel tentativo di sdrammatizzare, molti utenti hanno creato meme e contenuti virali. Questa situazione evidenzia come le piattaforme digitali reagiscano prontamente agli episodi pubblici, trasformando un momento di incertezza in un’occasione di condivisione e commento collettivo.

Durante il suo intervento al World Economic Forum di Davos, Donald Trump è tornato al centro dell’attenzione internazionale per una nuova gaffe. Nel corso di un passaggio dedicato alla politica estera e, in particolare, alla questione della Groenlandia, il presidente degli Stati Uniti ha confuso l’isola artica con l’Islanda, scambiandole più volte nel suo discorso. Un errore che non è passato inosservato né al pubblico presente né agli osservatori internazionali. La gaffe è emersa mentre Trump affrontava uno dei temi più delicati del suo intervento: le mire statunitensi sulla Groenlandia, territorio autonomo sotto il governo della Danimarca, e le tensioni che questa posizione ha generato tra gli alleati della Nato. 🔗 Leggi su Screenworld.it

La confusione di Trump preoccupa: i social provano a sdrammatizzare rendendolo virale, i meme sono stupendi

