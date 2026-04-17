I volti coperti da una calza il buco nel pavimento e l’intervento dei Gis | cosa si sa della rapina da film a Napoli

A Napoli si indaga su una rapina insolita avvenuta in un edificio della zona centrale. I rapinatori sono entrati scivolando attraverso un foro nel pavimento, lasciando tracce di un intervento già eseguito. Durante il colpo, i ladri avevano il volto coperto da una calza e sono stati poi fatti intervenire i Gis, i gruppi di intervento speciale delle forze dell’ordine. La fuga è avvenuta attraverso l’uscita dalla stessa apertura con cui erano entrati.

Sono fuggiti da dove sono entrati: un buco praticato nel pavimento. A Napoli contiua la caccia a tre banditi che nella mattinata del 16 aprile hanno messo a segno una rapina ai danni della filiale “Credit Agricole” in piazza Medaglie d’Oro al Vomero, tenendo in ostaggio ben 25 persone tra dipendenti e clienti. L’allarme è scattato nella tarda mattinata, intorno alle 12.45. I carabinieri hanno immediatamente cinturato la zona e, con giubotti antiproiettile indosso, hanno predisposto le attività necessarie per mettere in sicurezza gli ostaggi e poi fare irruzione allo scopo di bloccare i malviventi. Sul posto è giunto anche il procuratore di Napoli Nicola Gratteri.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - I volti coperti da una calza, il buco nel pavimento e l’intervento dei Gis: cosa si sa della rapina da film a Napoli Notizie correlate Assalto alla banca, scene da film. Liberati i 25 ostaggi, i rapinatori con maschere da vip si danno alla fuga dal buco del pavimentoUna scena degna di un film d’azione, è andata in “scena” nella tarda mattinata del 16 aprile, quando il quartiere Arenella di Napoli si è trasformato... Il ruolo dei Gis di Livorno nella rapina in banca a Napoli e i motivi dell’intervento a distanza di oreI carabinieri del Gruppo di intervento speciale (Gis) provenienti da Livorno hanno fatto irruzione alla Credit Agricole di piazza Medaglie d'Oro a... Approfondimenti e contenuti Argomenti più discussi: I volti coperti da una calza, il buco nel pavimento e l'intervento dei Gis: cosa si sa della rapina da film a Napoli; Napoli, rapina in banca con ostaggi: Carabinieri del Gis irrompono all’interno; Assalto alla banca nel cuore di Napoli. Liberati i 25 ostaggi ma i rapinatori con maschere di attori famosi si danno alla fuga; Rapina in banca con ostaggi a Napoli: i malviventi sfuggono alla cattura. Un buco nel pavimento. È così che i tre malviventi che hanno seminato il terrore al #Vomero per una #rapina in #banca sono scappati. Di loro, infatti, neanche l'ombra dopo l'irruzione dei carabinieri del Gis di Livorno nella filiale del Credit Agricole di piazza M - facebook.com facebook Napoli, l’intervento in banca delle forze speciali del Gis tra l’esultanza della folla x.com