Nella giornata di ieri, una rapina si è verificata in una banca di Napoli. Secondo le dichiarazioni del sindaco, l'azione è stata pianificata da mesi e avrebbe coinvolto professionisti altamente qualificati. La polizia sta indagando per ricostruire l'accaduto, mentre le autorità locali hanno sottolineato come il colpo sia stato studiato nei dettagli. La vicenda ha suscitato sorpresa per la precisione e la tempistica con cui è stata messa in atto.

“Dai dati che abbiamo, perché la nostra azienda Abc è intervenuta per capire bene il lavoro fatto nel sottosuolo, possiamo dire che è stata una rapina programmata da mesi, con grandissimi professionisti che hanno fatto un lavoro veramente da film”. Così il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi, all’indomani della rapina alla filiale della Credit Agricole di piazza Medaglie d’Oro, parlando di un fatto “molto doloroso ma pianificato in maniera scientifica”. Manfredi si è detto “anche sorpreso che tante persone abbiano lavorato nel sottosuolo per mesi senza che nessuno si sia accorto di nulla. Vanno fatte delle indagini molto approfondite anche per capire le motivazioni di una rapina che ha impegnato risorse criminali così ingenti e grandi professionisti.🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Rapina in banca a Napoli, Manfredi: “Pianificata da mesi, sorprende che nessuno si sia accorto di nulla”

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Chi se la ricorda la Lira A quei tempi, ogni centesimo aveva un peso enorme e in casa mia ogni spesa era attentamente pianificata. Avevo sei anni da pochi mesi. Era primavera, fine marzo o forse aprile. Non andavo ancora a scuola – essendo nato a gen facebook