Rapina a Napoli la FOTO del buco usato nella fuga una cliente | Troppo facile rapinare cassette aperte con cacciavite

Una rapina avvenuta a Napoli ha lasciato una cliente che ha fotografato il foro utilizzato per la fuga. Secondo quanto riferito, le cassette presenti nel negozio erano aperte con un cacciavite, facilitando l'accesso ai malviventi. I carabinieri del comando provinciale stanno indagando sull'episodio, cercando di ricostruire la dinamica e le modalità dell'azione criminosa. La scena è stata documentata con una foto che mostra il buco nel punto di accesso.

I carabinieri del comando provinciale di Napoli sono al lavoro per cercare di ricostruire la via di fuga della "banda del buco", fuggita presumibilmente attraverso le fogne dallo stesso foro da cui era entrata Emergono nuovi dettagli sulla rapina a Napoli avvenuta nella giornata di giovedì 16.🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Rapina a Napoli, la FOTO del buco usato nella fuga, una cliente: "Troppo facile rapinare, cassette aperte con cacciavite" Casalnuovo, rubano un bancomat e lo trascinano via con l’auto: il furto nella notte Notizie correlate Rapina in banca a Napoli, una cliente svela che "hanno aperto le cassette di sicurezza col cacciavite"Lunghe file davanti alla filiale della banca Credit Agricole di piazza Medaglie d’Oro, a Napoli, svaligiata da rapinatori armati nel pomeriggio di... Rapina Napoli, svaligiata la banca del Vomero: 25 ostaggi, i ladri mascherati da attori, razziate le cassette di sicurezza, la fuga dalle fogneIl terrore arriva all'improvviso e ha i corpi e i volti mascherati di tre uomini che fanno irruzione in una banca del quartiere Arenella. Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Napoli, rapina da film in banca: 25 ostaggi e blitz delle teste di cuoio, criminali in fuga; Napoli: la ricostruzione della rapina al Credit Agricole, la paura dei 25 ostaggi - 16/04/2026; Napoli, rapina ad una filiale di 'Credit Agricole': cosa è successo; Napoli, rapina in banca: i carabinieri liberano gli ostaggi. Napoli, rapina in banca con 25 ostaggi: investigatori ricostruiscono via di fuga e arrivo dei banditiRapina show in una banca al centro di Napoli: investigatori al lavoro per ricostruire la via di fuga e le modalità di accesso dei rapinatori. Già da ieri pomeriggio, i carabinieri del comando provinci ... adnkronos.com Rapina in banca a Napoli, perché chi aveva una cassetta di sicurezza potrebbe perdere (quasi) tutto. «Solo loro sanno cosa c'era dentro»Dopo la rapina in banca a Napoli le domande sono tantissime. Come hanno fatto i rapinatori a fuggire col bottino? Quanto hanno portato via? Ma soprattutto: chi ripagherà i clienti? Il ... leggo.it Rapina choc a Napoli, ostaggi sotto minaccia: “Erano sicuri, non aggressivi” NAPOLI – Una rapina studiata nei minimi dettagli, eseguita con freddezza e professionalità. È il quadro che emerge dalle prime testimonianze e dalle indagini sulla clamorosa azione - facebook.com facebook Il giorno dopo il tentativo di rapina, alla Sunny Infissi non è il titolare Domenico Campanella ma suo fratello: “Poteva andare peggio” x.com