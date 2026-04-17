Durante una rapina a Napoli, un ostaggio ha descritto i rapinatori come napoletani, aggiungendo che non erano arrabbiati e si comportavano in modo quasi gentile. Secondo il suo racconto, i rapinatori lo hanno fatto salire in una stanza al piano superiore, poi lo hanno fatto scendere di nuovo. La dinamica dell’evento è ancora sotto indagine e non sono stati forniti dettagli aggiuntivi sulle motivazioni o sui coinvolgimenti.

“Prima ci hanno fatto salire in una stanza al piano superiore, poi ci hanno detto di scendere di nuovo. Erano napoletani e nei modi sono stati decisi ma quasi gentili. Non arrabbiati come si vede nei film. Gentili, ma sempre criminali”. Così uno dei 25 ostaggi della rapina di ieri a Napoli, nella filiale Credit Agricole in piazza Medaglie d’Oro. “Ci hanno fatto lasciare il cellulare, eravamo in 25 tutti insieme “, spiega l’uomo, che poi è sceso ancora più nei dettagli: “Ho visto dei pantaloni da lavoro, come quelli che indossa chi opera come corriere espresso”. L’allarme è scattato nella tarda mattinata, intorno alle 12.45, quando i malviventi sono entrati all’interno della banca e hanno tenuto in ostaggio 25 persone tra dipendenti e clienti, poi dopo qualche ora sono fuggiti da un buco all’interno della filiale.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Rapina a Napoli, il racconto di un ostaggio: “Erano napoletani, quasi gentili. Non arrabbiati”

Rapinatori mascherati: 1 colpi in meno di 40 giorni

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