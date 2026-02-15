Arbel Yehoud, ex ostaggio israeliana, ha raccontato di essere stata violentata quasi ogni giorno durante i 482 giorni trascorsi in carcere a Gaza. La donna ha descritto le brutalità subite, aggiungendo che le violenze si sono ripetute più volte, spesso davanti ad altri prigionieri. Ora, con il ritorno in patria, si decide a parlare di ciò che ha vissuto, portando alla luce un aspetto sconvolgente della sua detenzione.

L’ex ostaggio israeliana Arbel Yehoud, rimasta prigioniera nella Striscia di Gaza per 482 giorni, ha denunciato di aver subito ripetute violenze sessuali durante la detenzione. In un’intervista al Daily Mail, Yehoud ha raccontato che gli abusi sarebbero avvenuti “quasi ogni singolo giorno” e che sarebbero stati perpetrati da uomini diversi. Pur scegliendo di non entrare nei dettagli, la donna ha spiegato che la brutalità e la continuità delle aggressioni. “Ho provato a togliermi la vita tre volte”, ha dichiarato, spiegando che in diversi momenti la disperazione le faceva percepire la morte come l’unica possibile via d’uscita. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - “Violentata quasi ogni giorno a Gaza”: il racconto choc dell’ex ostaggio Arbel Yehoud

